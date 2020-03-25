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Плей-офф Кубка Гагарина-2020 онлайн: болельщиков пригласили на виртуальный матч "Сибирь" - "Салават Юлаев"

сегодня 13:39

Фото с группы ВК ХК "Сибирь"

"Сибирь" вышла в финал Востока плей-офф КХЛ; грядущий матч против "Салавата Юлаева" выявит финалиста.

Хоккейная "Сибирь" сыграет с уфимским "Салаватом" в матче плей-офф КХЛ. Новосибирцы встретятся в виртуальном поединке в финале Восточной конференции.

Накануне, 3 апреля, завершился очередной виртуальный матч "Сибири" против казахстанского "Барыса". Благодаря болельщикам новосибирского клуба уверенную победу одержала "Сибирь" со счётом 53,4 тысячи против 28,3 тысяч голосов.

Континентальная хоккейная лига запустила виртуальный розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина после решения о прекращении сезона из-за пандемии коронавируса. Матчи начались в конце марта. По замыслу КХЛ, каждая игра длится 12 часов — всё это время болельщики оставляют голоса за любимый клуб в социальных сетях.

Напомним, розыгрыш плей-офф КХЛ остановился 25 марта.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

ХК «Сибирь»

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