Пропускной режим в Москве: власти региона озвучили порядок выхода на улицу до 30 апреля

сегодня 00:47 Поделиться

Власти Москвы продлили действие режима полной самоизоляции; пропускная система на время отменяется, но это не значит, что правил станет меньше.

Администрация Москвы решила временно перенести инициативу введения в регионе пропускного режима из-за угрозы распространения коронавируса. При этом, как заявляет оперативный штаб, решение может измениться в тот момент, когда ситуация ухудшится. В то же время несколько изменились правила поведения во время. Вот полный список, который приводит оперативный штаб Москвы (он настолько большой, что его разделили на две части).

Для чего можно выходить из квартиры?

Покидать квартиру москвичи могут для поездок на работу, обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин или аптеку. Разрешено гулять с домашними животными на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор.

Будут ли вводить пропуска?

Мэр Москвы уточнил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут.

А куда можно ходить?

Пешком вы можете дойти только до ближайшего магазина или аптеки. До соседнего гипермаркета можно доехать на своей машине или такси.

Как соблюдать социальную дистанцию?

Нельзя подходить друг к другу на расстояние менее полутора метров. Для этого в магазинах, аптеках и общественном транспорте наносится специальная разметка.

Какие организации еще будут работать?

Непрерывно действующие организации (например, службы ЖКХ), предприятия, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, и компании, которые помогают бороться с коронавирусом.

Как поддержат пенсионеров?

Пенсионеры получают матпомощь в размере четырех тысяч рублей. Две тысячи рублей уже выплачены авансом, еще две тысячи рублей начислят 14 апреля при условии добросовестного соблюдения режима самоизоляции.

Будет ли дополнительная помощь для пожилых и заболевших?

Жителям старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, на дом доставят лекарства и медицинские изделия. Соцработники и волонтеры сходят за продуктами, принести лекарства или помочь в решении других бытовых проблем. Заявки принимают по телефону: +7 (495) 870-45-09. Жителям, заболевшим коронавирусом, при назначении противовирусных препаратов их также доставят на дом бесплатно.

Что делать, если ребенок учится в школе?

До 1 мая в Москве временно приостановлены все занятия в школах. Не отстать от школьной программы ученикам помогут «Московская электронная школа», «Московский образовательный телеканал», «Российская электронная школа» и другие образовательные веб-ресурсы. Кроме того, по решению родителей при необходимости для учеников начальных классов могут быть организованы дежурные группы не более 12 человек.

А льготы для детей предусмотрены?

Каждый ребенок из семьи, льготы которой подтверждены в органах соцзащиты, может получить в школе бесплатный продуктовый набор. Их выдают с 28 марта. Набор рассчитан на 12 учебных дней.

Как посетить врача?

Медицинские учреждения сейчас ориентированы на оказание экстренной помощи. При симптомах заболеваний и состояниях, требующих осмотра врача, лучше всего вызвать его на дом.

Как вызвать на дом врача, скорую или неотложную помощь

Вызывая врача, нужно сообщить о недавней поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, если она была, о контактах с людьми, прибывшими оттуда, или о контакте с больным коронавирусом. На месте врач проведет осмотр, составит программу лечения и при необходимости назначит взятие анализа на коронавирус.

А как быть «сложным» пациентам?

Особое внимание — пациентам с хроническими заболеваниями, признаками ОРВИ и гриппа, а также горожанам старшего поколения. Хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медицинской помощи по-прежнему обеспечиваются.

А если у меня заболела собака?

В государственных ветклиниках также оказывают только неотложную помощь, поэтому перед посещением необходимо проконсультироваться по телефону с ветеринарным специалистом. Причем работают клиники по предварительной записи. Оформить ее можно через портал mos.ru в подразделе «Окружающая среда и животные» или с помощью приложения «Госуслуги Москвы». Для консультации по ветеринарным вопросам и вызова врача на дом вы можете позвонить по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.

Как лечиться дома?

У значительной части пациентов с коронавирусом нет тяжелых симптомов заболевания, поэтому они могут пройти лечение на дому. Для этого разработан особый регламент. Пациент подписывает информированное согласие, обязуясь не нарушать режим самоизоляции и соблюдать предписания врачей. Все люди, проживающие с заболевшим, получают постановления главного санитарного врача Москвы. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Что делать, если я живу в одной квартире с заболевшим коронавирусом?

Заболевшему и проживающим с ним людям необходимо соблюдать санитарные нормы. Так, больной должен находиться в отдельной комнате. Если это невозможно, то родственники должны соблюдать расстояние не менее 1 м от больного. Помещения должны часто проветриваться. Для ухода за больным необходимо выбрать человека без хронических заболеваний. Нужно мыть руки после любого контакта с больным или с окружающими его предметами.

А как врач будет постоянно со мной на связи?

Врачи наблюдают за больными, которые лечатся дома, с помощью телемедицинских технологий. Используя аудио- и видеосвязь, квалифицированные медики круглосуточно консультируют и оценивают состояние здоровья. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Противовирусные препараты при необходимости будут доставлять на дом бесплатно.

Я остался без работы. Что делать?

Москвичам, которых признают безработными во время действия ограничительных мер и в течение 30 дней после их отмены, назначат компенсацию в размере 19 500 рублей в месяц. На нее также могут претендовать те, кто проходит профобучение. Оформить выплату по безработице можно онлайн. Документы нести никуда не нужно. Чтобы встать на учет, нужно к заявке приложить сканы документов: паспорта, трудовой книжки, документа об образовании и справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

Что будет с проездными на транспорт?

Для горожан продлят срок действия всех неиспользованных проездных билетов после 1 мая. Это сделают только при условии, что в период самоизоляции по проездным совершили не более 6 поездок. Также продлят действие оплаченных школьных и студенческих проездных.

А если долго не отвечает телефон горячей линии?

В Москве работает единая справочная служба: +7 (495) 777-77-77. Однако для решения вопросов, связанных с коронавирусом — оформлением больничных, получения социальной помощи — необходимо звонить на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09. В последние дни фиксировалось огромное количество звонков на горячую линию, в связи с чем она работала с перебоями.

А как тренироваться и заниматься спортом?

Бассейны, тренажерные залы, стадионы и другие спортивные объекты сейчас закрыты. Позаниматься на тренажерах и сделать зарядку на площадке рядом с домом также нельзя, ведь коронавирус может сохраняться на поверхностях. Не растерять спортивную форму помогут домашние тренировки.