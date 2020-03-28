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Режим самоизоляции в Новосибирской области продлён до 30 апреля: полный текст постановления губернатора Травникова

сегодня 16:56

ФОТО PIXABAY.COM

Власти Новосибирской области продлили действие режима самоизоляции в регионе; оставаться дома нужно до 30 апреля.

В Новосибирской область продолжает действовать режим самоизоляции — он продлён до 30 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории нашего региона. Соответствующее постановление губернатор Андрей Травников подписал 4 апреля. Сиб.фм публикует полный текст документа.

Напомним, 4 апреля правительство Новосибирской области утвердило форму пропуска для перемещения по городу во время действия режима самоизоляции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
новосибирск

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