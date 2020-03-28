Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в России

сегодня 17:14 Поделиться

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В Челябинской области COVID-19 подтвердился у шестимесячного малыша; при этом клинических проявлений заболевания у ребёнка нет.

Медики выявили коронавирус у шестимесячного ребёнка в Кизильском районе Челябинской области. Об это сообщает РИА Новости.

По информации регионального правительства, всего 4 апреля в регионе 26 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В целом у всех заболевание протекает в лёгкой форме.

При этом в Кизильском районе — пять подтвержденных случаев коронавируса. В том числе — у 6-месячного ребёнка.

Режим обязательной самоизоляции продлён в регионе до 19 апреля.

Напомним, по данным на 4 апреля, почти половина новых заразившихся коронавирусом пациентов в России — моложе 45 лет.