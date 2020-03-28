Тест на коронавирус за 30 минут: в России разработали новую методику для массовой экспресс-диагностики заболевания

сегодня 14:09 Поделиться

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Тестирование пациентов на коронавирус будет занимать не больше 30 минут; результаты при этом — стопроцентно точный.

Уже в апреле медики начнут приметь экспресс-тесты, разработанные российскими и японскими учеными для выявления коронавируса за 30 минут. Сначала системы опробуют в столичном регионе, а затем и в других субъектах. Об этом пишут "Известия".

По данным издания, система «Эвотек-Мирай Геномикс» прошла испытания в Роспотребнадзоре и получила одобрение регулятора на дальнейшее использование в РФ.

"Разработка позволяет получать результаты за 30 минут, при этом точность теста можно назвать абсолютной — почти 100%. Кроме того, тест позволяет определить наличие вируса уже на самых ранних стадиях", — сообщают "Известия".

Напомним, 3 апреля стали известны первые результаты разработки вакцины от коронавируса.