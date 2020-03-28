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Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

сегодня 13:46

ФОТО PIXABAY.COM

Ещё у троих пациентов в Алтайском крае подтверждён коронавирус; всего в регионе семь человек с COVID-19.

О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.

Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Все семеро заболевших находятся в инфекционном отделении КГБУЗ "Городская больница N 5 г.Барнаула". Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц", — отметили в оперативном штабе региона.

Напомним, по данным на 4 апреля в Новосибирской области коронавирус подтверждён у десяти человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Алтайский край
коронавирус

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