Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

сегодня 13:46 Поделиться

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Ещё у троих пациентов в Алтайском крае подтверждён коронавирус; всего в регионе семь человек с COVID-19.

О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.

Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».



Все семеро заболевших находятся в инфекционном отделении КГБУЗ "Городская больница N 5 г.Барнаула". Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц", — отметили в оперативном штабе региона.

Напомним, по данным на 4 апреля в Новосибирской области коронавирус подтверждён у десяти человек.