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У 20 детей подозревают коронавирус в Новосибирске

сегодня 10:58

Фото Pixabay

Ещё один ребёнок с подозрением на коронавирус попал в больницу; общее количество достигло 20.

В Новосибирске 20 детей находятся в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил оперативный штаб. По данным медиков, ещё один ребёнок попал в клинику за прошедшие сутки.

Он недавно вернулся из Дубая и оказался в детской клинической больнице с признаками ОРВИ. На сегодняшний день ни у одного из госпитализированных детей не подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

Ранее оперативный штаб сообщал, что в регионе по-прежнему 10 подтверждённых случаев заражения вирусом. Два пациента выздоровели и отправились домой.

Напомним, сегодня в Забайкалье выявили первый случай коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

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