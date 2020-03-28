У 20 детей подозревают коронавирус в Новосибирске
Фото Pixabay
Ещё один ребёнок с подозрением на коронавирус попал в больницу; общее количество достигло 20.
В Новосибирске 20 детей находятся в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил оперативный штаб. По данным медиков, ещё один ребёнок попал в клинику за прошедшие сутки.
Он недавно вернулся из Дубая и оказался в детской клинической больнице с признаками ОРВИ. На сегодняшний день ни у одного из госпитализированных детей не подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.
Ранее оперативный штаб сообщал, что в регионе по-прежнему 10 подтверждённых случаев заражения вирусом. Два пациента выздоровели и отправились домой.
Напомним, сегодня в Забайкалье выявили первый случай коронавируса.
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