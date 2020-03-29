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Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции

вчера 22:35

Фото с сайта pixabay.com

В партии посчитали, что реклама отдыха на природе очень болезненна для людей в заточении; деликатесный контент нужно временно убрать из эфира.

ЛДПР обратилась к телеканалам с просьбой убрать из эфира рекламу деликатесов, которая демонстрирует отдых на природе, жарку шашлыков и колбасок. В современных условиях, когда люди сидят взаперти на самоизоляции и карантине такие картитны для них очень болезненны, считают в партии.

«Вот уже более недели граждане нашей страны живут в условиях жесткой самоизоляции, это отразилось на всех сферах жизни, лучше и веселее от этого она точно не стала. Поэтому на время карантина предлагаем всем телеканалам убрать из эфира рекламу деликатесов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчёркивается, что реклама тяжела не только из-за невозможности выйти из дома, но и из-за того, что у людей просто нет денег на деликатесы.

Напомним, президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции в стране до 30 апреля.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

ЛДПР

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