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Учиться до июня: из-за коронавируса школьников могут отпустить на каникулы позже

сегодня 16:39

Фото из архива Сиб.фм

Министерство образования не исключает, что школьникам в 2020 году придётся учиться дольше; в ведомстве даже назвали примерную дату наступления летних каникул.

Учебный процесс в части российских школ может быть продлён до 8 июня. Об этом сообщают РИА Новости по ссылкой на министра просвещения страны Сергея Кравцова.

Также руководитель ведомства не исключил, что, возможно, властям придётся в очередной раз сдвинуть сроки проведения ЕГЭ.

"На сегодняшний день 8 июня — начало ЕГЭ. В зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет. Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация", — заявил Кравцов в эфире онлайн-марафона "Домашний час".

Напомним, 3 апреля власти Новосибирской области заявили о начале дистанционного обучения для школьников региона с 6 апреля.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

каникулы
школьники
коронавирус

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