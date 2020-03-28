Условие для отмены режима нерабочих дней назвали в Кремле

сегодня 07:21 Поделиться

Фото kremlin.ru

В России до 30 апреля действует режим нерабочих дней; его могут отменить, если ситуация будет улучшаться.

Режим нерабочих дней в России, который действует до 30 апреля, будет отменён в случае улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне, 3 апреля.

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будут оставаться актуальными, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — цитирует его ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что руководители регионов сейчас имеют полномочия самостоятельно корректировать количество нерабочих дней в меньшую сторону. Ранее с инициативой продлить нерабочие дни до 30 апреля выступил Владимир Путин — он подписал соответствующий указ 3 апреля.

Напомним, 3 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников разрешил некоторым организациям начать работу с 6 апреля.