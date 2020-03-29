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В Новосибирске опубликован полный список предприятий регионального значения

вчера 21:42

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Правительство Новосибирской области утвердило перечень системообразующих организаций; предприятия оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность.

В перечень, утверждённый губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, вошли 106 различных предприятий и 38 лесохозяйственных организаций. В список вошли промышленные гиганты — Сибантрацит, НЗХК, НЗИВ, НовЭЗ, авиазавод им. Чкалова, электровозоремонтный и авиаремонтный заводы, заводы им. Кузьмина, Коминтерна, приборостроительный завод, «Элсиб», ПО «Север» и многие другие промышленники.

Среди ресурсников в списке оказались Сибэко, Горводоканал, Новосибирскэнергосбыт и РЭС, «Экология-Новосибирск». Строительная отрасль представлена Искитимцементом, «Вира-Строй», «КПД Газстрой», «Энергомонтаж» и другими. Широко представлена транспортная отрасль — РЖД, S7, метрополитен, «Новосибирскавтодор».

Одним из самых широких стал список предприятий пищевой промышленности, куда вошли птицефабрики, молочные и тепличные комбинаты, заводы полуфабрикатов, хлебозаводы, пивоварни и заводы по рыбопереработке — всего 28 различных предприятий.

Отдельным списком прописаны 38 лесохозяйственных организаций, имеющих региональное значение (на пожароопасный период). В него вошли все лесхозы области, а также новосибирская авиабаза, «СибБиоРесурс», ПМК «Мелиоводстрой» и другие.

Напомним, власти Новосибирской области продлили до 30 апреля режим самоизоляции и уже не рекомендовали, а запретили работу некоторым организациям.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

экономика
Правительство Новосибирской области

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