В Новосибирске подорожал проезд для школьников и студентов

сегодня 17:47 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Проезд в общественном транспорте Новосибирска для школьников и студентов стал дороже; с 3 апреля изменилась стоимость тарифа "Безлимитный" студенческих карт.

Новосибирским школьникам и студентам придётся больше платить за проезд в общественном транспорте. С 3 апреля в столице Сибири по поручению мэрии выросла стоимость тарифа "Безлимитный". Об этом сообщается на официальном сайте МУП города Новосибирска "Пассажиртрансснаб".

Теперь стоимость тарифа "Безлимитный" будет составлять 1000 рублей вместо 850 рублей. То есть рост составил 150 рублей.

"Тариф "Безлимитный" предусмотрен для оплаты проезда без ограничения количества поездок в месяц на городском общественном пассажирском транспорте.

Напомним, с 3 апреля в Новосибирске из-за коронавируса изменился график движения общественного транспорта — автобусы и метро ходят реже.