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В охваченной коронавирусом Америке застряли больше двух тысяч россиян

сегодня 12:29

Фото Pixabay

Жители России не могут выбраться из Америки домой; Росавиация с 4 апреля прекратило всё авиасообщение с другими странами.

Больше двух тысяч россиян не могут вылететь из США. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его данным, россияне сейчас находятся в "сложном положении" не только из-за отмены рейса "Аэрофлота" Нью-Йорк-Москва, но также из-за пандемии в Штатах в целом. Сейчас Америка лидирует по количеству заражённых коронавирусом в мире.

"По нашим данным, на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам", — говорит Антонов.

По словам посла, многие россияне купили билеты на апрель и на май, однако по-прежнему остаются в Америке. Также он отметил, что 51 россиянину обеспечили проживание в Нью-Йорке — им было некуда идти из международного аэропорта Джона Кеннеди.

Напомним, ранее Росавиация отменила на неопределённый срок все вывозные рейсы в Россию из-за границы.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
коронавирус

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