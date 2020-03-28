В России выявили 582 новых случая коронавируса

сегодня 15:18 Поделиться

Количество заражённых коронавирусом в России приближается к 5 тысячам человек; за сутки умерли девять пациентов.

За прошедшие сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил оперативный штаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Заболевшие выявлены в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.

За сутки по России полностью выздоровели 52 человека.