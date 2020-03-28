Вакцина от коронавируса: «Вектор» назвал сроки проведения испытаний на людях

сегодня 19:51 Поделиться

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Научный центр вирусологии «Вектор» успешно завершил тестирование на мышах и хорьках, теперь пришла очередь обезьян; после обезьян проверка вакцины пойдёт на добровольцах.

Новосибирские вирусологи приступили к разработке шести разных вариантов вакцины сразу же, как только китайские коллеги опубликовали генетическую последовательность вируса ещё 10 января. Живой вирус для тестирования на животных приехал в Новосибирск из Австралии и Таиланда, рассказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов. Иммунизация животных уже проведена, в скором времени будет проводиться заражение животных. Точнее, попытка заражения, потому что если вакцина реально работает, животные останутся здоровы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на доклинические и клинические испытания отобраны лучшие прототипы. Эффективность вакцины уже доказана. Важно доказать, что она принесёт только пользу и никакого вреда человеческому организму. Это классический метод. Можно проводить испытания на добровольцах, но пока этот вариант для российских вирусологов остаётся запасным.

«Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля. И после этого перейти на стадии доклинических исследований. И после этого этап клинических исследований, уже непосредственно на людях. Мы рассчитываем приступить в июне», — рассказал Максютов.

Руководитель «Вектора» отметил, что американцы, которые уже испытывают вакцину на людях, пропустили важные этапы исследований, вероятно, посчитав это допустимым в условиях пандемии. Российские же вирусологи хотят быть уверенными на 100% в её безопасности.

Напомним, в мире насчитывается уже более 1 миллиона заразившихся коронавирусом.