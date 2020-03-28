Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Вакцина от коронавируса: «Вектор» назвал сроки проведения испытаний на людях

сегодня 19:51

Фото с сайта pixabay.com

Научный центр вирусологии «Вектор» успешно завершил тестирование на мышах и хорьках, теперь пришла очередь обезьян; после обезьян проверка вакцины пойдёт на добровольцах.

Новосибирские вирусологи приступили к разработке шести разных вариантов вакцины сразу же, как только китайские коллеги опубликовали генетическую последовательность вируса ещё 10 января. Живой вирус для тестирования на животных приехал в Новосибирск из Австралии и Таиланда, рассказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов. Иммунизация животных уже проведена, в скором времени будет проводиться заражение животных. Точнее, попытка заражения, потому что если вакцина реально работает, животные останутся здоровы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на доклинические и клинические испытания отобраны лучшие прототипы. Эффективность вакцины уже доказана. Важно доказать, что она принесёт только пользу и никакого вреда человеческому организму. Это классический метод. Можно проводить испытания на добровольцах, но пока этот вариант для российских вирусологов остаётся запасным.

«Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля. И после этого перейти на стадии доклинических исследований. И после этого этап клинических исследований, уже непосредственно на людях. Мы рассчитываем приступить в июне», — рассказал Максютов.

Руководитель «Вектора» отметил, что американцы, которые уже испытывают вакцину на людях, пропустили важные этапы исследований, вероятно, посчитав это допустимым в условиях пандемии. Российские же вирусологи хотят быть уверенными на 100% в её безопасности.

Напомним, в мире насчитывается уже более 1 миллиона заразившихся коронавирусом.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

ГНЦВБ «Вектор»
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

261828
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
114604
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
99084
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
92279
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85233
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
82100
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78908
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба