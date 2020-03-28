Возраст значения не имеет: почти половина новых заболевших коронавирусом - моложе 45 лет

сегодня 16:05 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве — младше 45 лет; заболевание подтверждено у 14 детей.

434 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в российской столице за последние сутки. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3 357 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Отмечается, что среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек – от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причём 15 из них – старше 80 лет.

Также коронавирус подтверждён у 14 детей.

Штаб отмечает, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, по данным на 4 апреля за сутки в России от заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек.