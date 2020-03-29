Вывозные рейсы возобновятся с 6 апреля - Голикова

вчера 20:47 Поделиться

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Россия на два дня прекратила вывозные рейсы россиян из-за рубежа, чтобы уточнить все данные; с понедельника полёты возобновляются.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Россия начнет возвращаться к вывозным рейсам с 6 апреля. Временный перерыв на два дня был взят, чтобы власти смогли систематизировать и понимать, кто, в каком количестве и из какой страны прилетит, пишет «КоммерсантЪ».

Голикова отметила, что на данный момент не идентифицированы более 13 тысяч человек из 26 тысяч, которые должны вернуться на родину. Вместе с тем, возвращение застрявших за границей из-за пандемии коронавируса россиян — это угроза новой волны распространения заболевания, считает вице-премьер.

Новый график вывозных рейсов появится в понедельник. В нём будет указана дата, страна, рейс и количество мест в самолёте.

Напомним, о прекращении вывозных международных полётов было сообщено 3 апреля.