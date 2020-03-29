Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Вывозные рейсы возобновятся с 6 апреля - Голикова

вчера 20:47

Фото с сайта pixabay.com

Россия на два дня прекратила вывозные рейсы россиян из-за рубежа, чтобы уточнить все данные; с понедельника полёты возобновляются.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Россия начнет возвращаться к вывозным рейсам с 6 апреля. Временный перерыв на два дня был взят, чтобы власти смогли систематизировать и понимать, кто, в каком количестве и из какой страны прилетит, пишет «КоммерсантЪ».

Голикова отметила, что на данный момент не идентифицированы более 13 тысяч человек из 26 тысяч, которые должны вернуться на родину. Вместе с тем, возвращение застрявших за границей из-за пандемии коронавируса россиян — это угроза новой волны распространения заболевания, считает вице-премьер.

Новый график вывозных рейсов появится в понедельник. В нём будет указана дата, страна, рейс и количество мест в самолёте.

Напомним, о прекращении вывозных международных полётов было сообщено 3 апреля.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

114675
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
99512
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
92325
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85338
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
78955
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
73565
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
71575
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку