Банки продолжат начислять проценты по кредитам во время нерабочих дней

сегодня 17:19 Поделиться

Фото pixabay.com

Центробанк посоветовал россиянам платить по кредитам; банки продолжат начислять проценты.

В Центральном банке России посоветовали заёмщикам платить посильные суммы по кредитным обязательствам даже во время льготного периода. Это позволит уменьшить суммы начисленных процентов.

В ЦБ подчеркнули, что после каникул заемщик обязан возобновить выплаты по кредитам. При этом начисленные проценты необходимо будет погасить в течении двух лет равными ежемесячными платежами.

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса. Согласно закону, до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами смогут физические лица и ИП. Срок возможных каникул – шесть месяцев. Условием для предоставления каникул является падение доходов на 30% за последний месяц.

Напомним, 2 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.