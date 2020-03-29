Бесстрашный Новосибирск: горожане массово вышли на набережную и улицы города в выходной на самоизоляции

сегодня 19:46 Поделиться

Фото Дениса Винокурова/Сиб.фм

В Новосибирске вот уже несколько дней стоит хорошая погода; многие жители проигнорировали запрел властей и вышли погулять.

Тысячи новосибирцев в воскресенье, 5 апреля, вышли на улицы города. Они проигнорировали предупреждение властей и не стали соблюдать режим самоизоляции. Нарушителей можно было встретить везде: на площади Ленина, Михайловской набережной и других излюбленных местах для прогулок у новосибирцах.

При этом, почти все увеселительные заведения Новосибирска: кафе и рестораны, фудкорты, торговые центры, бары закрыты в связи с введённым режимом всеобщей самоизлояции. По сообщению портала Яндекс.Карты, новосибирцы оказались самыми недисциплинированными среди городов-миллионников по индексу самоизоляции. В нашем городе на 16:00 5 апреля он составил всего 3,8, в то время, как в Омске – 4,3, Красноярске 4,1. Это значит, что, несмотря на режим самоизоляции некоторые горожане всё же вышли на улицы.

Фотокорреспондент Сиб.фм рассказал, что на лавочках на Михайловской набережной и сквера у Оперного театра нет свободных мест.











«В целом по городу излюбленные места для прогулок не пустуют. Очень мало людей в масках. Тем более не соблюдается социальная дистанция – полтора метра», — рассказал Сиб.фм автор фото.

В то же время он отметил, что всё-таки большинство горожан проявили благоразумие и остались дома. Людей на улицах было намного меньше, чем, например это было неделю назад. Тем не менее, для того, чтобы не заразиться смертельным заболеванием всё же нужно посидеть дома и без надобности не покидать своё жилище.

Напомним, 5 апреля в сети появилось апокалиптичное видео Новосибирска.