"Да, у меня корона!" - дочь Ивана Охлобыстина подтвердила заболевание
Фото из инстаграм Ивана Охлобыстина
У 23-летней дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус; девушка рассказала, как узнала о болезни.
Дочь актёра и сценариста Ивана Охлобыстина заболела коронавирусом. Сначала о заражении 23-летней Анфисы сообщил сам главный "интерн" российского кино, позже проблемы со здоровьем признала и сама девушка.
"Да, это правда! У меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь", — написала Анфиса в своём инстаграме.
Дочь звёздного отца рассказала и о симптомах болезни. У неё был насморк и потеря обоняния, хотя температура при этом не повышалась.
Девушка призвала всех подписчиков не нарушать требования карантина и оставаться дома.
"Каждый из нас несёт ответственность за здоровье окружающих людей", — добавила она.
Накануне Иван Охлобыстин выложил в сеть фото семьи — ему, супруге и их шестерым детям теперь нельзя выходить из дома.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что у четверти населения страны коронавирус протекает бессимптомно.
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