"Да, у меня корона!" - дочь Ивана Охлобыстина подтвердила заболевание

сегодня 11:01 Поделиться

Фото из инстаграм Ивана Охлобыстина

У 23-летней дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус; девушка рассказала, как узнала о болезни.

Дочь актёра и сценариста Ивана Охлобыстина заболела коронавирусом. Сначала о заражении 23-летней Анфисы сообщил сам главный "интерн" российского кино, позже проблемы со здоровьем признала и сама девушка.

"Да, это правда! У меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь", — написала Анфиса в своём инстаграме.

Дочь звёздного отца рассказала и о симптомах болезни. У неё был насморк и потеря обоняния, хотя температура при этом не повышалась.

Девушка призвала всех подписчиков не нарушать требования карантина и оставаться дома.

"Каждый из нас несёт ответственность за здоровье окружающих людей", — добавила она.

Накануне Иван Охлобыстин выложил в сеть фото семьи — ему, супруге и их шестерым детям теперь нельзя выходить из дома.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что у четверти населения страны коронавирус протекает бессимптомно.