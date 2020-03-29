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Двоих вернувшихся из Таиланда детей госпитализировали в Новосибирске с подозрением на коронавирус

сегодня 12:17

ФОТО PIXABAY.COM

Ещё двое детей попали в больницу в Новосибирске с признаками ОРВИ; всего в стационаре находится 21 ребёнок.

В детскую больницу №3 за минувшие сутки поступило двое детей с признаками ОРВИ, оба были в Таиланде. Об этом сообщает оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Всего в ДГКБ №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у маленьких пациентов нет.

Что касается взрослых, то в инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 5 апреля госпитализировано 36 пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, 5 апреля в регионе подтвердился очередной, 11-й по счёту случай заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
коронавиурус

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