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Ещё два человека умерло от коронавируса в Москве: число жертв достигло 45

сегодня 18:07

Фото с сайта pixabay.com

За последние сутки в России выявили у 658 человек; один из них в Новосибирске.

В 14 регионах страны за минувшие сутки выявили новые случаи заболевания короновирусной инфекции. Всего выявлено 658 заболевших. Общее число заболевших достигло 5389 человек. По сообщению оперативного штаба по борьбе с заболеванием, 2 пациента из Москвы умерли. Таким образом, общее число жертв составило 45 человек.

Большинство новых случаев – 536 выявлены в Москве. В Московской области – 45, в Нижегородской – 22, в Санкт-Петербурге – 20. Также по десять заболевших выявили в Ленинградской и Тульской областях, три – в Ханты-Мансийском автономном округе, по два в Республике Крым и Камчатском крае. По одному случаю – в Новосбирской, Челябинской и Ярославской областях и Хабаровском крае.

При этом количество выздоровевших в России составило 355 человек. Это на 22 больше чем сутки назад.

Напомним, 5 апреля у семи туристов в Таиланде нашли коронавирусную инфекцию.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

болезни
Россия
коронавирус

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