Ещё один случай коронавируса в Новосибирске: официальное заявление оперативного штаба

сегодня 11:58 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Новосибирской области; мужчина не был за границей и не входит в круг контактировавших с пациентами, выявленными раньше.

11-й по счёту случай заражения коронавирусом подтвердился в Новосибирске. Публикуем официальное сообщение оперативного штаба.

"26 марта он вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7. Почувствовал легкое недомогание 1 апреля. Симптомы: першение в горле и температура 37,1. 3 апреля обратился к врачу и на скорой помощи был доставлен в инфекционную больницу №1. После отбора материала написал отказ от госпитализации и уехал домой. 4 апреля был готов результат скринингового исследования. Он оказался положительным, мужчину сразу поместили в стационар инфекционной больницы. Лаборатория научного центра “Вектор” сегодня подтвердила диагноз “коронавирусная инфекция”. Таким образом в Новосибирской области к настоящему моменту зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Две пациентки выздоровели.

Жену и взрослую дочь мужчины, которые входят в близкий круг контактов, 4 апреля обследовали врачи. У обеих выявлены симптомы ОРВИ. Их также госпитализировали в инфекционную больницу. Взятые у них пробы направлены в научный центр “Вектор”.

Список пассажиров рейса 2505 авиакомпания передала МВД. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящее время устанавливают их адреса, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус".