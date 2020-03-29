"Это на счастье": россияне назвали сына в честь коронавируса

сегодня 11:01 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM

Молодая семья из Новокузнецка дала необычное имя родившемуся сыну; мальчика назвали в честь коронавируса.

Родители в Новокузнецке назвали сына в честь коронавируса. Появившегося на свет мальчика они нарекли Ковидом — по аналогии с официальным названием вируса COVID-19. Об этом сообщают "Новости Кузбасса".

Отец и мать ребёнка заявили, что не видят ничего плохого в таком имени. Напротив, считают его "звучным, сильным и уникальным".

Молодые родители уверены, что оригинальное имя принесёт сыну счастье.

По данным СМИ, новорождённый чувствует себя хорошо — он полностью здоров и "спит, как богатырь".

Напомним, ранее российский ювелирный бренд начал производство кулонов в форме коронавируса.