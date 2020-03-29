Фитнес-центр в Новосибирске решил возобновить работу, несмотря на карантин

сегодня 13:15 Поделиться

Фото со страницы фитнес-центра Coober в инстаграм

Новосибирский фитнес-центр Coober объявил о том, что 6 апреля двери учреждения открываются; подписчики удивились смелости администрации спортзала.

Центр экстрима Coober в Новосибирске готов возобновить работу с 6 апреля, несмотря на действие в регионе режима самоизоляции для населения и объявленные президентом нерабочие дни.

Как сообщается на странице клуба в инстаграм, "наши двери открываются завтра. В продаже антисептик и маски. Но если вы захватили с собой спортивную сумку, мы будем рады встретить вас на тренировку".

Режим работы центра также указан в аккаунте организации — с 10 утра до 22:30 часов вечера.

У многих сибиряков подобное сообщение вызвало недоумение.

"В смысле завтра? До конца месяца же президент продлил домашний режим", — попытались разобраться подписчики. На что представитель клуба ответил — "Нет такого закона или нормативного акта. Мы изучили вопрос".

На этом полемика не прекратилась. Один из подписчиков привёл в пример ситуацию знакомых из Екатеринбурга, которых оштрафовали на полмиллиона рублей за работу в каникулы. Другой предложил юридическую помощь по делу, если до этого дойдёт. Третий написал, что осуждает решение руководства клуба.

"Ну такое себе. Осуждаю. Хотя бы ещё недельку можно было пересидеть, чтобы уж наверняка", — поделилась мнением подписчица.

Напомним, 5 апреля в Новосибирске был подтверждён новый, 11-й случай заражения коронавирусом.