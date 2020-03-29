Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Фитнес-центр в Новосибирске решил возобновить работу, несмотря на карантин

сегодня 13:15

Фото со страницы фитнес-центра Coober в инстаграм

Новосибирский фитнес-центр Coober объявил о том, что 6 апреля двери учреждения открываются; подписчики удивились смелости администрации спортзала.

Центр экстрима Coober в Новосибирске готов возобновить работу с 6 апреля, несмотря на действие в регионе режима самоизоляции для населения и объявленные президентом нерабочие дни.

Как сообщается на странице клуба в инстаграм, "наши двери открываются завтра. В продаже антисептик и маски. Но если вы захватили с собой спортивную сумку, мы будем рады встретить вас на тренировку".

Режим работы центра также указан в аккаунте организации — с 10 утра до 22:30 часов вечера.

У многих сибиряков подобное сообщение вызвало недоумение.

"В смысле завтра? До конца месяца же президент продлил домашний режим", — попытались разобраться подписчики. На что представитель клуба ответил — "Нет такого закона или нормативного акта. Мы изучили вопрос".

На этом полемика не прекратилась. Один из подписчиков привёл в пример ситуацию знакомых из Екатеринбурга, которых оштрафовали на полмиллиона рублей за работу в каникулы. Другой предложил юридическую помощь по делу, если до этого дойдёт. Третий написал, что осуждает решение руководства клуба.

"Ну такое себе. Осуждаю. Хотя бы ещё недельку можно было пересидеть, чтобы уж наверняка", — поделилась мнением подписчица.

Напомним, 5 апреля в Новосибирске был подтверждён новый, 11-й случай заражения коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

114820
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
100296
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
92461
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85530
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
79091
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
73765
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73005
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку