Гражданин России умер в Королевстве Таиланд; он проживал вместе с семьёй на курорте Паттайя.

вчера 23:51 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Посольство России в Королевсте Таиланд сообщило о том, что на курорте Паттайя умер 48-летний россиянин. Об этом сообщили РИА Новости.

Как стало известно, мужчина жил в Таиланде вместе с семьёй уже долгое время. Когда ему стало плохо он, обратился в один из госпиталей курорта. Ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Несколько дней мужчина находился в отделении интенсивной терапии, на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В воскресенье, 5 апреля, он скончался.

По сообщению сотрудников дипмиссии его супруга также находится в этом госпитале на карантине. Как ранее сообщали Сиб.фм, всего в Таиланде коронавирусной инфекцией болеют 7 человек. https://sib.fm/news/2020/04/05/u-semi-rossijskih-turistov-nashli-koronavirus-na-otdyhe-v-tailande При этом в самом королевстве зарегистрировано более 2100 случаев заболевания. 23 пациента погибли.

Напомним, 5 апреля двое красноярцев, вернувшихся из Бангкока и помещённых в новосибирский обсерватор, объявили голодовку.