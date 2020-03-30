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Гражданин России умер в Королевстве Таиланд; он проживал вместе с семьёй на курорте Паттайя.

вчера 23:51

Фото с сайта pixabay.com

Посольство России в Королевсте Таиланд сообщило о том, что на курорте Паттайя умер 48-летний россиянин. Об этом сообщили РИА Новости.

Как стало известно, мужчина жил в Таиланде вместе с семьёй уже долгое время. Когда ему стало плохо он, обратился в один из госпиталей курорта. Ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Несколько дней мужчина находился в отделении интенсивной терапии, на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В воскресенье, 5 апреля, он скончался.

По сообщению сотрудников дипмиссии его супруга также находится в этом госпитале на карантине. Как ранее сообщали Сиб.фм, всего в Таиланде коронавирусной инфекцией болеют 7 человек. https://sib.fm/news/2020/04/05/u-semi-rossijskih-turistov-nashli-koronavirus-na-otdyhe-v-tailande При этом в самом королевстве зарегистрировано более 2100 случаев заболевания. 23 пациента погибли.

Напомним, 5 апреля двое красноярцев, вернувшихся из Бангкока и помещённых в новосибирский обсерватор, объявили голодовку.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

смерть
Таиланд
коронавирус

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