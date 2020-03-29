"Громко разговаривали под окнами": причины расстрела пяти человек в Рязанской области назвали следователи

сегодня 09:39 Поделиться

Фото и видео с сайта СУ СКР по Рязанской области

Следком по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве пяти человек; задержанный объяснил мотивы.

Подробности трагедии в Рязанской области, где местный житель открыл огонь по компании молодых людей, рассказали в региональном Следственном комитете. Подозреваемый в преступлении уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 4 апреля около 22 часов.

"Мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырёх молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия", — сообщается на официальном сайте ведомства.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Рязанской области.

В жилище подозреваемого произведён обыск, в ходе которого изъято орудие преступления.

"В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что рязанский стрелок работал в местном психоневрологическом диспансере.