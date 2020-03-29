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Ипотека до 1,5 миллионов, автокредит до 600 тысяч: кто может рассчитывать на кредитные каникулы

сегодня 20:19

Фото с сайта pixabay.com

В крупнейшем банке России рассказали, кто может претендовать на кредитные каникулы; чтобы их оформить нужно доказать, что доходы значительно снизились.

Претендовать на каникулы по отсрочке оплаты кредитов могут только те, чей доход снизился более, чем на 30%. Об этом рассказали в одном из коммерческих банков.

В финансово-кредитном учреждении посоветовали тщательно взвесить все варианты при принятии решения об оформлении кредитных каникул. При этом обращаться следует только в том случае, если есть документальное подтверждение снижения доходов.

«Кредитные каникулы будут предоставлены те, кто документально докажет, что их доход стал меньше на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году». – говорится в сообщении.

При этом в банке пояснили, что каникулы будут предоставлены по тем кредитам, максимальная сумма которых не превышает: по ипотеке – 1,5 миллиона рублей, автокредиту – 600 тысяч рублей, по потребительским для индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч рублей, а физических лиц – 250 тысяч, по кредитным картам для физических лиц – 100 тысяч рублей.

В финансово-кредитном учреждении отметили, что в настоящий момент документально подтверждена только каждая десятая заявка на оформление кредитных каникул.

Напомним, 5 апреля стало известно, что банки продолжат начислять проценты по кредитам во время нерабочих дней.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

кредиты
банки
коронавирус

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