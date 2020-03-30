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Количество заражённых коронавирусом в России превысило 5 тысяч человек: список регионов, где выявлены заболевшие

вчера 22:14

Фото с сайта pixabay.com

По данным оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в РФ, на 5 апреля всего в стране выявлено 5389 случаев заболевания; при этом 45 человек умерли.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 5389 человек. По сообщению оперативного штаба, всего за прошедшие сутки выявлено 658 новых случаев.

Больные были обнаружены в 14 регионах.

Москва – 536;

Московская область – 45;

Нижегородская область – 22;

Санкт-Петербург – 20;

Ленинградская область – 10;

Тульская область – 10;

Ханты-Мансийский автономный округ – 3;

Республика Крым – 2;

Камчатский край – 2;

Новосибирская область – 1;

Челябинская область – 1;

Ярославская область – 1;

Хабаровский край – 1.

Напомним, на 5 апреля от коронавирусной инфекции умерли ещё два человека в Москве.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

эпидемия
болезнь
коронавирус

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