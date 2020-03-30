Количество заражённых коронавирусом в России превысило 5 тысяч человек: список регионов, где выявлены заболевшие
Фото с сайта pixabay.com
По данным оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в РФ, на 5 апреля всего в стране выявлено 5389 случаев заболевания; при этом 45 человек умерли.
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 5389 человек. По сообщению оперативного штаба, всего за прошедшие сутки выявлено 658 новых случаев.
Больные были обнаружены в 14 регионах.
Москва – 536;
Московская область – 45;
Нижегородская область – 22;
Санкт-Петербург – 20;
Ленинградская область – 10;
Тульская область – 10;
Ханты-Мансийский автономный округ – 3;
Республика Крым – 2;
Камчатский край – 2;
Новосибирская область – 1;
Челябинская область – 1;
Ярославская область – 1;
Хабаровский край – 1.
Напомним, на 5 апреля от коронавирусной инфекции умерли ещё два человека в Москве.
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