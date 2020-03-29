Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Количество заразившихся коронавирусом в Новосибирске выросло: подробности госпитализации 11-го пациента

сегодня 12:10

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирске выявлен ещё один случай заражения коронавирусом; заболевшим оказался мужчина, недавно вернувший из Москвы.

Новый случай COVD-19 подтвердился у жителя Новосибирска. При этом пациент не выезжал за границу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

"Мужчина не был за границей и не входит в круг контактировавших с пациентами, выявленными раньше", — уточнили медики.

26 марта пациент вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7. Почувствовал легкое недомогание 1 апреля.

"У него было першение в горле и температура 37,1. 3 апреля обратился к врачу и на скорой помощи был доставлен в инфекционную больницу №1", — говорится в сообщении штаба.

После отбора материала пациент написал отказ от госпитализации и уехал домой.

4 апреля был готов результат скринингового исследования. Он оказался положительным, мужчину сразу поместили в стационар инфекционной больницы.

Сегодня, 5 апреля, лаборатория научного центра “Вектор” подтвердила диагноз “коронавирусная инфекция”.

Таким образом в Новосибирской области к настоящему моменту зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19.

Что касается жены и взрослой дочери мужчины, из 4 апреля обследовали врачи, после чего госпитализировали в инфекционную больницу.

Список пассажиров рейса 2505 авиакомпания передала МВД. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящее время устанавливают их адреса, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

114820
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
100296
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
92461
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
85530
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
79091
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба
73765
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
73005
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку