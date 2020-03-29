Количество жертв коронавируса в мире бьёт рекорды: во Франции, Италии, Испании и США каждый день умирают сотни людей

сегодня 07:53 Поделиться

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Количество заразившихся коронавирусом в мире продолжает расти — уже более 1,2 миллионов инфицированных; от COVID-19 скончались около 65 тысяч человек.

COVID-19 подтверждён уже более чем у 1,2 миллиона человек в мире — это данные сервиса коронавирус-монитор. Быстрее всего болезнь распространяется в США — там уже больше 310 тысяч инфицированных, при этом в Италии — самая высокая смертность — более 15 тысяч умерших.

В России, по последним данным, коронавирусом заразились более 4 тысяч жителей, из них 582 — за последние сутки. Жертвами вируса стали 43 человека.

Напомним, 4 марта учёные центра "Вектор" назвали дату начала испытания вакцины от коронавируса на людях.