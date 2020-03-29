Коронавирус в Новосибирске, России и мире: последние новости, самоизоляция, обращение Путина и дежа вю – Итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:01 Поделиться

Коллаж сиб.фм

Первая нерабочая неделя в России и режим самоизоляции в Новосибирске, как и ожидалось, были наполнены многочисленными новостями о коронавирусе. За это время ощущение границы будней и выходных почти размылось, вторники теперь мало чем отличаются от суббот, а очередное обращение президента Путина к нации окончательно укрепило ощущение дежа вю. Такое ощущение, что всё происходящее повторяется по кругу, всё это мы уже видели и, к сожалению, возможно, увидим еще не раз.

Главные события прошедших семи нерабочих дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Отдых после выходных

скриншот с видеокамеры компании "Новотелеком"

С понедельника, 30 марта, в Москве и Московской области были введены беспрецедентные ограничительные меры, которых не было, пожалуй, со времён войны. Жителям предписано не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать меры самоизоляции. Для людей пенсионного возраста правила ещё более жёсткие. В случае необходимости их действие может быть продлено или ужесточено.

В Новосибирске, тем временем, началась нерабочая неделя. Введённые ограничения были мягче, а проведённые проверки показали, что соблюдают их далеко не все. Людей на улицах стало гораздо меньше, общественный транспорт ходил полупустым, но в целом – пока регионы России один за другим вводили режим самоизоляции – Новосибирск был похож не на карантинный город, а на мегаполис в период майских праздников.

Самоизоляция Новосибирской области

фото пресс-службы правительства НСО

Во вторник, 31 марта, в Италии число заражённых коронавирусом превысило 100 тысяч человек, общее количество заболевших в мире перешагнуло отметку 750 тысяч. В России на этот момент ситуация не столь драматичная. Для сдерживания covid-19 предпринимаются меры по всей стране. Еще несколько десятков региона ввели режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Одновременно в Госдуме предложили наказывать тех, кто нарушает карантин, зная, что является носителем опасного заболевания. Введены крупные штрафы. В случае если безответственное поведение приведёт к гибели людей, виновник может отправиться в колонию на срок до семи лет.

Луч погас

фото со страницы Антона Веселова в социальной сети Facebook

В этот же день, 31 марта, стало известно о трагедии, которая потрясла всё журналистское сообщество Новосибирска и многих горожан. Накануне вечером погиб наш коллега, ведущий ГТРК «Новосибирск» Антон Лучанский. Он возвращался после вечернего эфира домой, на выходе из трамвая на улице Богдана Хмельницкого его сбил мчащийся автомобиль. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Для родных, коллег, телезрителей это действительно невосполнимая утрата. Антон навсегда останется в их памяти как один из самых светлых людей.

Со всей серьёзностью

фото Алексея Чистякова/Сиб.фм

Среда, 1 апреля, стала одним из самых невесёлых Дней смеха за последние годы. Шутить вообще, а про коронавирус в частности, было как-то странно. В городе с утра выли сирены, по громкой связи раздавались призывы не выходить из дома без крайней необходимости. Правда, к обеду было принято решение не нагнетать дополнительно напряжённую обстановку – сирены отключили. Психологи дали советы, как не сойти с ума во время домашнего заточения. В отличие от понедельника, когда на улицах было много людей, теперь реально возникло ощущение, что город опустел. Выразительные кадры мегаполиса без людей – в материалах Сиб.фм.

Выходные на месяц

фото с сайта Кремля

В четверг, 2 апреля, в России зафиксировали 771 новый случай заболевания коронавирусом. Это самое большое количество с момента начала пандемии. После обнародования данных по лентам информагентств прошла молния – «Путин выступит с обращением к россиянам». Всё так же, как за неделю до этого. Понятно было, что выступление будет связано с коронавирусом, а в стране введут какие-то новые ограничения. Сиб.фм опубликовал полный текст речи президента. Если коротко, то в связи с ухудшением ситуации режим нерабочих дней продлён до 30 апреля. Регионам дали дополнительные полномочия по ужесточению или ослаблению профилактических мер в зависимости от обстановки на местах. Оптимизма добавила ремарка о том, что если ситуация стабилизируется, жизнь вернётся в привычное русло раньше обозначенного срока.

Самоизоляция по-новосибирски

фото пресс-службы правительства НСО

В пятницу, 3 апреля, в соответствии с инициативами президента Путина, губернатор Новосибирской области подписал постановление о продлении режима самоизоляции в регионе до конца месяца. О введённых дополнительных мерах Андрей Травников рассказал на брифинге. В целом, можно говорить о некотором смягчении ограничений. С понедельника возобновить работу смогут промышленные предприятия и строительные компании. При этом глава региона подчеркнул, что границы области не будут закрыты, чтобы не нарушать экономические связи в Сибири, а жители могут проводить нерабочие дни не только в своих квартирах, но и за городом, на дачах.

Тест на коронавирус за 30 минут

Фото pixabay.com

В субботу, 4 апреля, снова возникло ощущение дежа вю. Как и ровно за неделю до этого, Минздрав сообщил о создании нового высокоточного теста для выявления коронавируса. По сравнению с анонсированной ранее разработкой, новинка более точная и быстрая – тест займёт всего 30 минут вместо полутора часов, а результат будет гарантированным. Применение новых тестов должно начаться уже в апреле. Предполагается, что они помогут значительно увеличить количество проверенных россиян.

Пациент №11

фото минздрава НСО

В воскресенье, 5 апреля, счёт заражённым коронавирусом в Новосибирске пошел на второй десяток. Оперативный штаб сообщил об 11-м подтверждённом случае. До этого в течение нескольких дней показатели не росли. В этот раз впервые в Новосибирской области коронавирус был выявлен у человека, который не был за границей. Он находился в Москве и заразился после контакта с носителем заболевания внутри страны. 26 марта пациент вернулся в Новосибирск рейсом № 2505 авиакомпании S7. Жену и дочь мужчины госпитализировали в инфекционную больницу. Полиция сейчас ищет всех пассажиров, которые летели вместе с заболевшим в одном самолёте.

Такими были самые заметные события с 30 марта по 5 апреля. Следующие семь дней в России будут нерабочими. Чем они запомнятся – обязательно расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.

Берегите себя и своих близких.