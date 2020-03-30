Коронавирус в России: последние новости к 6 апреля – около 5500 заболевших и новые меры борьбы с инфекцией

вчера 23:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирускная инфекция по-прежнему продолжает распространяться по стране; правительство предлагает новые способы борьбы, 26 тысяч россиян планирует вернуться домой, а специалисты назвали профессии зоны риска.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 658 человек. На 5 апреля всего в России зарегистрировано 5389 случаев. При этом всего выздоровели 355 человек, а 45 – умерли. Значимые события, которые произошли 5 апреля в обзоре Сиб.фм.

Новые меры борьбы

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил новые меры по борьбе с коронавирусом. В частности предлагается создать единую информационную систему для идентификации возвращающихся из-за границы граждан Росси. Кроме того, должен быть проработан вопрос о компенсации медицинским учреждениям снижения доходов из-за сокращения помощи за счёт обязательного медицинского страхования. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства России.

Также было поставлен вопрос об обеспечении лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты. Ещё дна тема – перевод пациентов из стационаров, которые будут перепрофилированы для больных коронавирусной инфекцией.

Михаил Мишустин подчеркнул, что особое внимание нужно уделить пациентам после перенесённых операций или требующих неотложной медицинской помощи.

Нужна помощь

Около 26 тысяч россиян, находящихся за рубежом, заполнили специальную форму на получение помощи. Все они не имеют возможности вернуться в Россию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Данная форма опубликована на портале «Госуслуги». Заявителю нужно указать данные заграничного и российского паспортов, место фактического проживания после возвращения в Россию.

Ненужные люди

После того, как пандемия коронавируса завершится, многие профессии будут не востребованы. По сообщению сайта rt.com со ссылкой на исследование специалистов Института прогрессивного образования, после окончания эпидемии коронавирусной инфекции в зоне риска могут оказаться работники сферы туризма, индустрии красоты, визажа и стационарного общепита.

Первыми в зону риска попадают гиды и экскурсоводы. Далее под сокращение попадут сотрудники авиакомпаний. Это связано с ограничениями на передвижение. Это может привести к тому, что на рынок труда выйдут высококлассные специалисты.

Аналогичная ситуация может сложиться и в фитнесс-сфере. В связи с сокращением клиентской базы многие опытные инструкторы начнут искать работу. И новичкам сложно будет прорваться.

Под удар могут младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы. В зоне риска могут оказаться и работники полиграфии, так как предприятия малого и среднего бизнеса в целях оптимизации расходов начнут переходить на электронные продукты.

Исследуют иммунитет россиян

Роспотребнадзор планирует провести популяционное исследование на число россиян, у которых уже есть иммунитет к коронавирусу нового типа. При этом центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал тест-систему, которая будет определять антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Известия».

Ожидается, что собрать и изучить данные по иммунитету россиян к SARS-CoV-2 удастся примерно через 10 дней после начала исследования. При этом специалисты «Вектора» планируют в июне уже начать испытывать вакцину против коронавруса на людях. В эксперименте примут участие 60 добровольцев.

Салоны красоты могут работать

Салоны красоты, у которых есть лицензия на оказание медицинских услуг могут начать работу в Москве и Подмосковье в ближайшее время. Согласно новым правилам, салоны красоты, массажные, косметические и спа-салоны, оказывающие услуги по медицинской лицензии, могут начать работу. При этом организации обязаны сообщать властям о своей деятельности.

Напомним, 5 апреля от коронавирусной инфекции в Москве умерло ещё два человека.