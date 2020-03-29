Кто не работает до 30 апреля в Новосибирске и в Сибири: разъяснения

сегодня 09:59 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

В минувший четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин продлил действие режима нерабочих дней в стране до 30 апреля; однако пережидать эпидемию коронавируса дома разрешено не всем.

Предстоящий понедельник, 6 апреля, для части россиян станет рабочим днём, даже несмотря на то, что глава государства объявил о продлении в стране "коронавирусных каникул" вплоть до конца месяца. Работать продолжат те специалисты, чья деятельность напрямую связана в функциями жизнеобеспечения — это врачи, полицейские, госслужащие, продавцы. Кроме того, приступить к выполнению служебных обязанностей получили право сотрудники строительных и производственных объектов. Таким правом — снимать с учётом эпидемиологической обстановки в регионе карантинный режим с определенных предприятий — Владимир Путин наделил глав субъектов.

Чтобы понять, кто из жителей Новосибирской области может и должен 6 апреля оставаться дома, достаточно ознакомиться с указом российского лидера о продлении в России режима нерабочих дней. В документе приведён полный перечень сфер деятельности, чья работа не может быть приостановлена даже на время эпидемии. Это:

а) непрерывно действующие организации;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в Новосибирской области вернуться на работу получили право сотрудники строительных и производственных организаций. При этом, по распоряжению губернатора Андрея Травникова, они обязаны соблюдать все меры безопасности сотрудников. Это значит, что на предприятиях необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, обеспечить всех средствами защиты и в обязательном порядке дезинфицировать все помещения.

Что касается остальных жителей Новосибирской области, то они с 6 по 30 апреля могут не просто не ходить на работу, но и обязаны продолжать соблюдать требования о самоизоляции. Действие этого режима в области губернатор Травников продлил до конца месяца.

Важный момент должны учесть родители новосибирских школьников. Тот факт, что многим из них не нужно идти на работу, вовсе не означается, что дети могут сидеть без дела. С 6 апреля во всех школах региона начинается дистанционное обучение.

Напомним, 4 апреля правительство Новосибирской области утвердило форму справки для свободного перемещения по городу работающих, несмотря на карантин, жителей.