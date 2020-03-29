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Места с самым высоким риском заражения коронавирусом назвал врач

сегодня 10:27

ФОТО PIXABAY.COM

Специалисты назвали места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом; при их посещении следует пользоваться одноразовыми перчатками.

Посетители магазинов, аптек и заправок больше всего рискуют заразиться коронавирусаом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал "Звезда".

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал в эфире канала, что во время похода за продуктами и лекарствами важно соблюдать меры безопасности.

"Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине", — сказал он.

Также Зайцев призвал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты.

"Выбирайте заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг", — добавил специалист.

Напомним, накануне Роспотребнадзор назвал три важных факта о коронавирусе.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус

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