Места с самым высоким риском заражения коронавирусом назвал врач
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Специалисты назвали места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом; при их посещении следует пользоваться одноразовыми перчатками.
Посетители магазинов, аптек и заправок больше всего рискуют заразиться коронавирусаом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал "Звезда".
Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал в эфире канала, что во время похода за продуктами и лекарствами важно соблюдать меры безопасности.
"Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине", — сказал он.
Также Зайцев призвал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты.
"Выбирайте заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг", — добавил специалист.
Напомним, накануне Роспотребнадзор назвал три важных факта о коронавирусе.
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