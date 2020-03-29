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Нарушитель режима карантина из-за коронавируса попался на краже в Омске

сегодня 13:49

Фото pixabay.com

В Омске на нарушителя режима карантина из-за коронавируса завели уголовное дело; вместо того, чтобы самоизолироваться, он совершил кражу.

В Омске полицейские столкнулись с двойным преступлением: мужчина, прибывший из Казахстана, нарушил режим сомоизоляции и совершил кражу золотых изделий.

Заявление поступило в омскую полицию от жителя города, который организовал вечеринку в своём доме. Среди приглашённых гостей был и 26-летний мужчина, который недавно вернулся из Казахстана.

Вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции и карантина, о чём он подписал соответствующее согласие, омич отправился в гости.

За нарушение режима молодому человеку грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Но этим наказание не ограничится.

Воспользовавшись тем, что хозяин вечеринки и гости изрядно выпили, мужчина украл из дома золотые изделия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, сегодня Сиб.фм рассказал о количестве заражённых коронавирусом в Новосибирске и Омске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
коронавирус
кража

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