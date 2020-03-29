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«Невыносимые условия»: красноярцы объявили голодовку в новосибирском обсерваторе для карантина из-за коронавируса

сегодня 21:13

Фото с сайта телекомпании ТВК-6

Семья красноярцев, прилетевших три дня назад из Таиланда, пожаловались на условия пребывания в новосибирком центре социальной помощи «Заря»; здесь они пробудут как минимум до 17 апреля.

Красноярцы объявили голодовку. Они недовольны условиями проживания в центре социальной помощи «Заря», который был оборудован под обсерватор. Семья обратилась за помощью в редакцию «ТВК Красноярск».

В обсерватор семья из Красноярска попали после возвращения на родину из Таиланда 2 апреля. Несмотря на то, что у них были билеты до дома, красноярцев доставили в центр социальной помощи «Заря». Здесь они должны находиться под наблюдением как минимум две недели.

Как рассказала Алёна, они с мужем голодают, а всю полученную еду отдают детям. В подобных условиях находиться две недели невыносимо. Они пожаловались на грязные комнаты и плохую еду.

«Мы хотим быть услышанными властями. К нам подходит лишь персонал, который приносит еду и измеряет температуру. Каких-то вышестоящих лиц мы не видим. Выходить за пределы комнаты запрещено. Мы попросили донести до руководства, что будем голодать», – рассказала жительница Красноярска.

Женщина просит обратить внимание на грязные полы, обшарпанные полы и стены. Условиями проживания в «Заре» также недовольны и другие красноярцы, вернувшиеся из Таиланда, и вместо дома, доставленные сюда.

«Мы согласны на обсервацию, но условия должны быть другими. Я считаю, что это опасно для моего годовалого ребенка», – заявляет Алена.

При этом, анализы на наличие коронавируса в организме никому не сделали. Исследования проведут на 10-й день с момента прибытия в страну – 13 апреля.

Напомним, 3 апреля, приехавших из-за рубежа, новосибирских туристов отпустили по домам.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

новосибирск
карантин
коронавирус

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