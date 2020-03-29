Новосибирск: последние новости о коронавирусе к 12:00 5 апреля

сегодня 12:37 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

После четырёхдневного перерыва в Новосибирске выявили новый случай заражения коронавирусом; диагноз подтверждён у мужчины, который не был за рубежом.

Новый заболевший

Утром 5 апреля лаборатория научного центра "Вектор" сегодня подтвердила диагноз "коронавирусная инфекция" ещё у одного новосибирца. Одиннадцатым заболевшим оказался мужчина, вернувшийся накануне из Москвы. За пределами страны он не был.

Как сообщает региональный оперативный штаб, 26 марта заразившийся прилетел в Новосибирск рейсом 2505 авиакомпании S7. 1 апреля он почувствовал лёгкое недомогание и першение в горле. После подтверждения вируса, мужчину госпитализировали. Также в больницу поместили его жену и дочь, у которых взяты пробы на инфекцию.

Всего в Новосибирской области по состоянию на утро 5 апреля госпитализировано 36 пациентов с подозрением на коронавирус. Под наблюдением медиков также находится 21 ребёнок и более 5000 жителей, которые летели одним рейсом или иным образом контактировали с заболевшими.

Режим продолжается

4 апреля губернатор Новосибирской области продлил в регионе действие режима самоизоляции для населения. Не покидать свои дома без особой необходимости предписано до 30 апреля.

В то же время, сотрудники строительных и производственных организаций с 6 апреля могут вернуться на рабочие места при условии соблюдения мер безопасности — это дезинфекция помещение и сохранение 1,5-метровой социальной дистанции между людьми.

Без бумажки ты букашка

Форму пропуска для перемещения по Новосибирску жителей, которые должны продолжать работать, утвердили в правительстве региона. Власти подчеркнули, что документ всегда должен быть при себе у сотрудника, следующего на работу и обратно. При этом, справка "выдаётся работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя".

Страшно остаться без работы

В Новосибирске продолжается анонимный опрос жителей об их отношении к режиму самоизоляции и последствиям эпидемии. На вопросы городских властей уже ответили более 23 тысяч человек, большинство из которых считают принятые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции "абсолютно оправданными".

На фоне эпидемии новосибирцы признают, что сильнее риска заразиться их пугает только возможность остаться без работы. Поскольку у 70% участников опроса не оказалось никаких сбережений на случай экономического кризиса.

В ожидании вакцины

4 апреля стала известна дата начала испытания на людях вакцины, которую разрабатывают учёные в новосибирском центре "Вектор".

По словам гендиреткора центра Рината Максютова, "исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля. И после этого перейти на стадии доклинических исследований. И после этого этап клинических исследований, уже непосредственно на людях. Мы рассчитываем приступить в июне".

Напомним, накануне Роспотребнадзор назвал три важных факта о коронавирусе.