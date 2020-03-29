Новые случаи коронавируса в России: данные оперативного штаба на 5 апреля
Фото минздрава НСО
За сутки в России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусам; больше всего в Москве.
За последние сутки в 14 регионах России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Приводим регионы и число выявленных случаев заражения:
Москва – 536
Московская область – 45
Нижегородская область – 22
Санкт-Петербург – 20
Ленинградская область – 10
Тульская область – 10
Красноярский край – 4
Ханты-Мансийский АО – 3
Крым – 2
Камчатский край – 2
Ярославская область – 1
Челябинская область – 1
Хабаровский край – 1
Новосибирская область – 1.
Напомним, сегодня оперативный штаб Новосибирской области сообщил об 11-м заболевшем коронавирусом.
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