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Новые случаи коронавируса в России: данные оперативного штаба на 5 апреля

сегодня 18:19

Фото минздрава НСО

За сутки в России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусам; больше всего в Москве.

За последние сутки в 14 регионах России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Приводим регионы и число выявленных случаев заражения:

Москва – 536

Московская область – 45

Нижегородская область – 22

Санкт-Петербург – 20

Ленинградская область – 10

Тульская область – 10

Красноярский край – 4

Ханты-Мансийский АО – 3

Крым – 2

Камчатский край – 2

Ярославская область – 1

Челябинская область – 1

Хабаровский край – 1

Новосибирская область – 1.

Напомним, сегодня оперативный штаб Новосибирской области сообщил об 11-м заболевшем коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Россия
новые случаи

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