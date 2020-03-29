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«Они работают в экстремальных условиях»: депутат Госдумы вступился за медиков инфекционных больниц

сегодня 12:57

ФОТО PIXABAY.COM

Депутат Госдумы предложил ввести дополнительные гарантии для врачей в условиях пандемии коронавируса; среди первоочередных мер — обязательное страхование от профессиональных вредностей.

Заместитель председателя парламентского Комитета по охране здоровья Николай Говорин заявил о необходимости обеспечить дополнительными социальными гарантиями врачей, которые борются за жизни и здоровье людей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

По словам народного избранника, ситуация требует доработки федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».

«Сейчас закон предусматривает возмещение средств при наступлении страхового случая (профессионального заболевания, являющегося результатом воздействия патогенного фактора, в нашем случае инфицирования при работе в эпидемическом очаге), а также оплату расходов на медицинскую и социальную реабилитацию. Эти меры поддержки в отношении врачей должны быть усилены», — подчеркнул Николай Говорин.

Он отметил, что врачи должны быть своевременно обеспечены надёжными средствами защиты, в том числе антивирусными препаратами, костюмами, масками и всем тем, что сделает их работу максимально безопасной.

«Необходимо оперативно решать вопрос с обязательным страхованием от профессиональных вредностей при исполнении ими обязанностей по трудовому договору. Те, кто сегодня работает в зоне эпидемического очага, должны быть обеспечены гарантиями социальной защиты», — добавил депутат.

Напомним, ранее Николай Говорин прокомментировал заявление ВОЗ о бесполезности медицинских масок.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

врачи
депутат
коронавирус

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