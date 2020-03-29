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От 15 до 300 тысяч: оперативный штаб Новосибирска рассказал о штрафах за нарушение карантина

сегодня 14:23

Фото минздрава НСО

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Новосибирской области озвучил суммы штрафов за нарушение режима: заплатить придётся от 15 до 300 тысяч рублей.

В Новосибирске взяли на особый контроль соблюдение режима карантина гражданами, которые прибыли в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Всех, прибывших в Новосибирск из этих городов, осматривают медики. Им вручают постановление о 14-дневной самоизоляции. На десятый день у всех пассажиров возьмут пробы на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В аэропорту Толмачёво проверку уже прошли пассажиры четырёх внутренних рейсов. В общей сложности 477 человек. Признаков высокой температуры или ОРВИ у них не обнаружено. Однако, в соответствии с распоряжением властей, все они должны оставаться в режиме самоизоляции на протяжении 14 дней.

Оперативный штаб напоминает, что с 1 апреля ужесточили наказание за нарушение режима изоляции. Штраф теперь составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за нарушения заболеют или умрут другие люди – сумма наказания вырастет от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, сегодня в Новосибирске выявили 11 случай заболевания коронавирусом: 26 марта сибиряк вернулся из Москвы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирск
штрафы
коронавирус
оперативный штаб
карантин

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