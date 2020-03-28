Паводок в Новосибирской области: кому ждать подтоплений
Фото из архива сиб.фм
В Новосибирской области рассказали, как будет развиваться паводок 2020; прогнозы смутные.
Как рассказали специалисты на оперативном совещании, в этом году паводок в Новосибирской области начнётся раньше, чем обычно.
Вскрытия малых рек области гидрологи ждут уже во второй декаде апреля.
Больше всего опасений вызывают реки Карасук в Карасукском и Кочковском районах и Бакса – в Колыванском.
В Кочковском районе в зоне подтопления могут оказаться населённые пункты Черновка, Красная Сибирь и райцентр Кочки. В Колывани – село Пихновка.
Жители готовят запасы продовольствия и лекарств. Специалисты продолжают изучать запасы воды в снежном покрове, в том числе, в горах Алтая, откуда в Новосибирскую область придёт большая вода.
В мэрии Новосибирска уже заявили, что ожидают весенний паводок 2020 – бурным и стремительным. Частный сектор могут атаковать склонные и грунтовые воды. Не исключено подтопление дачных обществ.
Напомним, 28 марта специалисты назвали дату прихода большой воды в Новосибирск.
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