Паводок в Новосибирской области: кому ждать подтоплений

сегодня 15:16 Поделиться

Фото из архива сиб.фм

В Новосибирской области рассказали, как будет развиваться паводок 2020; прогнозы смутные.

Как рассказали специалисты на оперативном совещании, в этом году паводок в Новосибирской области начнётся раньше, чем обычно.

Вскрытия малых рек области гидрологи ждут уже во второй декаде апреля.

Больше всего опасений вызывают реки Карасук в Карасукском и Кочковском районах и Бакса – в Колыванском.

В Кочковском районе в зоне подтопления могут оказаться населённые пункты Черновка, Красная Сибирь и райцентр Кочки. В Колывани – село Пихновка.

Жители готовят запасы продовольствия и лекарств. Специалисты продолжают изучать запасы воды в снежном покрове, в том числе, в горах Алтая, откуда в Новосибирскую область придёт большая вода.

В мэрии Новосибирска уже заявили, что ожидают весенний паводок 2020 – бурным и стремительным. Частный сектор могут атаковать склонные и грунтовые воды. Не исключено подтопление дачных обществ.

Напомним, 28 марта специалисты назвали дату прихода большой воды в Новосибирск.