Петиция о бесплатных медицинских масках для россиян появилась в сети

Более 40 тысяч россиян подписали петицию с просьбой обеспечить население страны бесплатными средствами защиты; обращение адресовано правительству.

Петиция с просьбой включить медицинские маски и дезинфицирующие средства в перечень бесплатных медицинских товаров для населения страны появилась в сети. Обращение собрало уже 46,5 тысяч подписей.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции, просим правительство РФ обратить внимание на нехватку медицинских масок и средств дезинфекции во всех городах России", — говорится в тексте петиции.

Как ранее сообщал Сиб.фм медицинские маски и средства для дезинфекции рук в разгар пандемии коронавируса стали одними из самых дефицитных товаров в стране. При том, что именно повязки рекомендуется в качестве лучшего средства защиты при контакте с окружающими — в 96% случаев коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём.

Напомним, ранее депутат Госдумы прокомментировал заявление ВОЗ о бесполезности ношения медицинских масок.