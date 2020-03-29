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Петиция о бесплатных медицинских масках для россиян появилась в сети

сегодня 11:31

ФОТО PIXABAY.COM

Более 40 тысяч россиян подписали петицию с просьбой обеспечить население страны бесплатными средствами защиты; обращение адресовано правительству.

Петиция с просьбой включить медицинские маски и дезинфицирующие средства в перечень бесплатных медицинских товаров для населения страны появилась в сети. Обращение собрало уже 46,5 тысяч подписей.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции, просим правительство РФ обратить внимание на нехватку медицинских масок и средств дезинфекции во всех городах России", — говорится в тексте петиции.

Как ранее сообщал Сиб.фм медицинские маски и средства для дезинфекции рук в разгар пандемии коронавируса стали одними из самых дефицитных товаров в стране. При том, что именно повязки рекомендуется в качестве лучшего средства защиты при контакте с окружающими — в 96% случаев коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём.

Напомним, ранее депутат Госдумы прокомментировал заявление ВОЗ о бесполезности ношения медицинских масок.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
маски

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