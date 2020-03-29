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Погода в Новосибирске: потепление до +15 градусов

сегодня 16:26

Фото pixabay.com

Вторая нерабочая неделя в Новосибирске вызовет у сибиряков ещё больше соблазнов выйти на улицу; в мегаполисе потеплеет до + 15.

Метеорологи озвучили прогноз погоды на вторую нерабочую неделю в Новосибирске. У горожан появится ещё больше соблазнов выйти на улицу. В город идёт значительное потепление. По данным сервиса Яндекс. Погода, к середине недели столбик термометра поднимется до отметки + 15 градусов Цельсия.

Сервис Gismeteo.ru даёт несколько более сдержанный прогноз, но и по его данным в понедельник в Новосибирске будет + 10, а во вторник + 12 градусов.

Всю предстоящую неделю в столице Сибири будет дуть достаточно сильный ветер. В среду его порывы могут усилиться до 15 метров в секунду.

В предстоящую пятницу городу обещают мокрый снег.

Напомним, специалисты озвучили прогноз на паводок 2020.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

потепление
Новосибирск
погода

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