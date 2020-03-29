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Работник психоневрологического диспансера расстрелял пятерых человек под Рязанью

сегодня 07:15

ФОТО PIXABAY.COM

В Рязани полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который расстрелял пятерых человек; по предварительной версии, компания шумела после 22 часов.

Пять человек погибли под Рязанью в результате стрельбы — огонь по компании молодых людей открыл местный житель, который работал в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает тг-канал Mash.

Трагедия произошла в посёлке Елатьма Касимовского района, в трёхэтажном доме.

По предварительным данным, 32-летний мужчина начал стрелять в соседей по подъезду, потому что те вели себя слишком шумно.

«Троих убил на месте, среди них была девушка — ей стрелок попал прямо в голову. Ещё двух ребят он расстрелял уже на улице», — уточняет Mash.

Самому старшему из погибших был 31 год, самой молодой оказалась девушка — ей было 22 года.

Сейчас рязанский стрелок задержан и даёт показания в полиции.

Напомним, 31 марта мужчина устроил стрельбу в московской Коммунарке.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Рязань
стрельба

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