С иконами и на «Мерседесе»: Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы против коронавируса
Скриншот и видео телеканала "Спас"
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы; из салона автомобиля он молился об отступлении коронавируса.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд столицы с иконой Богородицы Умиление и молитвой о спасении страны от коронавируса. Информация об этом появилась в эфире телеканала «Спас».
В эфире упомянутого телеканала трансляция шла в режиме реального времени. Патриарх ехал на автомобиле Mercedes-Benz V-класса в сопровождении нескольких автомобилей с мигалками.
Всё происходящее ведущие в студии телеканала сопровождали молитвами.
Напомним, 29 марта Патриарх Кирилл попросил россиян не ходить в храмы из-за коронавируса.
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