С иконами и на «Мерседесе»: Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы против коронавируса

сегодня 15:39 Поделиться

Скриншот и видео телеканала "Спас"

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы; из салона автомобиля он молился об отступлении коронавируса.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд столицы с иконой Богородицы Умиление и молитвой о спасении страны от коронавируса. Информация об этом появилась в эфире телеканала «Спас».

В эфире упомянутого телеканала трансляция шла в режиме реального времени. Патриарх ехал на автомобиле Mercedes-Benz V-класса в сопровождении нескольких автомобилей с мигалками.

Всё происходящее ведущие в студии телеканала сопровождали молитвами.

Напомним, 29 марта Патриарх Кирилл попросил россиян не ходить в храмы из-за коронавируса.