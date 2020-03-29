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С иконами и на «Мерседесе»: Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы против коронавируса

сегодня 15:39

Скриншот и видео телеканала "Спас"

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы; из салона автомобиля он молился об отступлении коронавируса.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд столицы с иконой Богородицы Умиление и молитвой о спасении страны от коронавируса. Информация об этом появилась в эфире телеканала «Спас».

В эфире упомянутого телеканала трансляция шла в режиме реального времени. Патриарх ехал на автомобиле Mercedes-Benz V-класса в сопровождении нескольких автомобилей с мигалками.

Всё происходящее ведущие в студии телеканала сопровождали молитвами.

Напомним, 29 марта Патриарх Кирилл попросил россиян не ходить в храмы из-за коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

молитвы
Патриарх
коронавирус

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