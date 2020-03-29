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Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске, Омске и других городах России: данные на 5 апреля

сегодня 09:25

ФОТО PIXABAY.COM

Более 4700 случаев заражения коронавирусом выявлено в России; по количеству заразившихся лидируют Москва и Московская область.

Республика Бурятия по количеству подтверждённых диагнозов COVID-10 вышла в лидеры среди регионов Сибири — там на утро 5 апреля зарегистрировано 32 случаев заражения. Среди субъектов СФО антирекорды бьёт Красноярский край, где заболели уже 25 пациентов. Такие данные публикует сервис коронавирус.монитор.

Ситуация с распространением вируса в Новосибирской области пока остаётся стабильной. Несколько дней подряд в регионе не сообщалось о новых случаях заражения. На утро 5 апреля в инфекционной больнице Новосибирска остаются 8 пациентов с коронавирусом, ещё двое уже переболели и выписаны домой.

Аналогичные цифры по количеству заболевших и в Омской области — там коронавирус выявлен у десяти жителей. В Алтайском крае заболели семь человек, в Кемеровской области — трое.

Во всех регионах страны для жителей введён режим самоизоляции — людям не рекомендуют без особой необходимости покидать свои квартиры.

Напомним, 4 апреля Роспотребнадзор сообщил, что у четверти больных коронавирусом пациентов болезнь протекает бессимптомно.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Сибирь
коронавирус

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