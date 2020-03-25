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"Теперь ты обязан на мне жениться": Ольга Бузова заявила о беременности от новосибирского блогера

сегодня 08:26

Фото из инстаграм Ольги Бузовой

Звезда поп-сцены Ольга Бузова выложила в соцсети "беременное" фото; снимок она сопроводила надписью, адресованной её жениху Даве, — "Теперь ты обязан на мне жениться".

"Я беременна!", — такое неожиданное заявление сделала певица Ольга Бузова на своей странице в инстаграм. В качестве подтверждения звезда выложила в соцсеть фото, на котором стоит у зеркала, держась за изрядно округлившийся живот.

"Мы не можем больше это скрывать", — подписала снимок Ольга. Она также напомнила своему жениху Давиду Манукяну — блогеру из Новосибирска, что после всего случившегося он просто обязан на ней жениться.

Манукян отреагировал оперативно, написав в комментариях к посту романтичное "Выходи за меня".

Впрочем, информация о беременности певицы оказалась ни чем иным, как розыгрышем парочки. Накануне влюблённые испытывали друг друга сложными заданиями, выполнять которые нужно было с обязательной фиксации результата в инстаграм.

Так, одним из заданий доя Ольги была имитация беременность. Для создания образа звезда использовала мягкую подушку-игрушку, которая легко поместилась под мини-платьем.

Поклонники звезды шутку оценили, заметив, что Бузовой очень идёт беременность. В тоже время многие подписчики не исключили, что артистка на самом деле в положении и таким образом готовит аудиторию к реальному сообщению о предстоящем материнстве.

Напомним, накануне Ольга Бузова спела для своих поклонников в онлайн-режиме, поддержав тренд на дистанционные выступления во время пандемии коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Ольга Бузова
Давид Манукян

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