Три важных факта о коронавирусе назвали в Роспотребнадзоре

сегодня 08:07 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Четверть заражённых коронавирусом пациентов не имеют никаких симптомов болезни; в Роспотребнадзоре страны раскрыли важные факты о новом вирусе.

Около 25% от общего количества инфицированных коронавирусом в Росси е имеют никаких симптомов заражения, об этом заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается в официальном тг-канале "Коронавирус.монитор".

Также в ведомстве озвучили ещё три важных факта о COID-19.

В частности, в ведомстве рассказали, что

- вирус сохраняется на поверхности 72 часа.

-коронавирус передаётся в 96% случаев капельным путем, в 4% — воздушным путём;

-один заболевший с ярко выраженными симптомами может заразить трёх человек.

Напомним, по данным на 4 апреля учёные центра "Вектор" назвали дату начала испытания вакцины от коронавируса на людях.