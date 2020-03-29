У семи российских туристов нашли коронавирус на отдыхе в Таиланде

сегодня 14:06 Поделиться

Фото pixabay.com

Коронавирус нового типа диагностировали у семерых российских туристов; сейчас они находятся в Таиланде.

Сразу в двух популярных у туристов провинциях Таиланда Чонбури и Пхукет выявили случаи заражения россиян коронавирусом нового типа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на базу данных департамента здравоохранения страны.

По информации ведомства, среди зараженных шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина.

Как сообщает ТАСС, в документах ведомства присутствует путаница. Так, одна 34-летняя женщина, находящаяся на Пхукете, зарегистрирована в базе местного минздрава как гражданка Казахстана, а в общей — как россиянка. В базе данных Чонбури заболевшим числится 9-летний мальчика из РФ, однако согласно общей базе, инфекция в этом регионе выявлена у единственного мальчика такого возраста, и он является гражданином Таиланда.

По последним данным, в Таиланде общее число инфицированных коронавирусом превысило две тысячи человек. 20 пациентов умерли в больницах. 612 – благополучно справились с вирусом.

Напомним, с понедельника 6 апреля Россия возобновляет доставку туристов авиационным транспортом.